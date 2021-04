Pandev | “Avremmo potuto vincere ma il Benevento ha meritato”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – Con i suoi gol ha prima riacciuffato Viola e poi Lapadula. Goranha messo il sigillo sul pareggio tra Genoa ea Marassi raggiungendo il prestigioso traguardo dei 100 gol in serie A. Resta l’amaro in bocca per un pareggio, ma il macedone riconosce i meriti delai microfoni di Sky Sport: “Pensavo che l’potutama ilha fatto la sua partita e nel secondo tempo si è difeso bene portando a casa un punto. Dobbiamo tornare quelli di prima perché non siamo ancora salvi, il discorso è delicato e partite come questa dovremmo vincerle per raggiungere l’obiettivo”. Cento gol in A – “Sono felice per questo traguardo, non me lo aspettavo di fare così tanti gol. Cento sono tanti, ...