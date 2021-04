Olimpiadi Tokyo 2020, ecco i quattro gironi di calcio: subito due big match (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono stati effettuati i sorteggi per i gironi di calcio alle Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 21 luglio al 7 agosto. Questi i quattro raggruppamenti con quattro squadre ciascuno: 16 squadre andranno a caccia della medaglia d’oro. Da segnalare i big match Spagna-Argentina e Brasile-Germania. Di seguito i gruppi: Gruppo A Giappone Sudafrica Messico Francia Gruppo B Nuova Zelanda Corea del Sud Honduras Romania Gruppo C Egitto Spagna Argentina Australia Gruppo D Brasile Germania Costa d’Avorio Arabia Saudita SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono stati effettuati i sorteggi per idialledi, in programma dal 21 luglio al 7 agosto. Questi iraggruppamenti consquadre ciascuno: 16 squadre andranno a caccia della medaglia d’oro. Da segnalare i bigSpagna-Argentina e Brasile-Germania. Di seguito i gruppi: Gruppo A Giappone Sudafrica Messico Francia Gruppo B Nuova Zelanda Corea del Sud Honduras Romania Gruppo C Egitto Spagna Argentina Australia Gruppo D Brasile Germania Costa d’Avorio Arabia Saudita SportFace.

