NoiPA: stipendi supplenti brevi e saltuari in pagamento il 27 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Martedì 27 aprile 2021 è la data di esigibilità per l'accreditamento dei pagamenti relativi all'emissione speciale del 16 aprile 2021 per il personale supplente breve e saltuario e i volontari VV.F. Lo comunica NoiPA in una nota. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) Martedì 272021 è la data di esigibilità per l'accreditamento dei pagamenti relativi all'emissione speciale del 162021 per il personale supplente breve eo e i volontari VV.F. Lo comunicain una nota. L'articolo .

Advertising

AdiraiIt : #Economia #CedolinoMaggio #NoiPa Noipa cedolino stipendi PA Maggio 2021 è online dal giorno 18 per dipendenti… - AdiraiIt : #Economia #CedolinoAprile #NoiPa Noipa cedolino stipendi PA Aprile 2021 è online dal giorno 18 per dipendenti… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #CedolinoAprile #NoiPa Noipa cedolino stipendi PA Aprile 2021 è online dal giorno 18 per dipendenti… - AdiraiIt : #Economia #CedolinoMaggio #NoiPa Noipa cedolino stipendi PA Maggio 2021 è online dal giorno 18 per dipendenti… - AdiraiIt : #Economia #CedolinoAprile #NoiPa Noipa cedolino stipendi PA Aprile 2021 è online dal giorno 18 per dipendenti… -