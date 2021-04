Napoli-Lazio, le probabili formazioni: tornano Mertens e Lozano dal 1? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il turno numero 32 di Serie A si chiude con il big match in chiave europea del Maradona. Giovedì sera si incontrano Napoli e Lazio, rispettivamente quinta e sesta in classifica. I biancocelesti sono in salute (cinque vittorie consecutive) e hanno il vantaggio potenziale di una partita da recuperare (con il Torino). Mister Gattuso ha qualche dubbio di formazione. Sicuramente non a centrocampo dove Bakayoko è il sostituto dello squalificato Demme. Con il francese agiranno Fabian e Zielinski. In difesa i due centrali saranno Manolas e Koulibaly, a destra Di Lorenzo mentre a sinistra Hysaj è in vantaggio su Mario Rui. Tra i pali c’è Meret. In attacco più Mertens che Osimhen come prima punta. A destra Lozano dovrebbe far tirare un po’ il fiato a Politano, con a sinistra ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il turno numero 32 di Serie A si chiude con il big match in chiave europea del Maradona. Giovedì sera si incontrano, rispettivamente quinta e sesta in classifica. I biancocelesti sono in salute (cinque vittorie consecutive) e hanno il vantaggio potenziale di una partita da recuperare (con il Torino). Mister Gattuso ha qualche dubbio di formazione. Sicuramente non a centrocampo dove Bakayoko è il sostituto dello squalificato Demme. Con il francese agiranno Fabian e Zielinski. In difesa i due centrali saranno Manolas e Koulibaly, a destra Di Lorenzo mentre a sinistra Hysaj è in vantaggio su Mario Rui. Tra i pali c’è Meret. In attacco piùche Osimhen come prima punta. A destradovrebbe far tirare un po’ il fiato a Politano, con a sinistra ...

