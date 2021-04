(Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche questa edizione diè giunta a termine e questa sera, nella puntata dedicata a “La” scopriremo quale è stato il destino delle tre coppie in gioco al termine del loro viaggio. Fabio e Clara, Salvatore e Santa, Francesco e Martina sono pronti a comunicare agli esperti se decideranno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Matrimonio a prima vista 6 è giunto al termine. L'ottava e ultima puntata del Reality Show darà questa sera, in diretta su Real Time, i suoi verdetti. Tre le coppie, come ogni anno, che dovranno ...Matrimonio a prima vista, decisione finale: solo una coppia è ancora insieme ed è pronta a risposarsi e ad avere dei figli!