LIVE Freccia Vallone 2021 in DIRETTA: gruppo a 2? dai battistrada (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Meno di cinquanta chilometri al termine di questa Freccia Vallone. 14.59 Caduta per il campione colombiano Sergio Higuita: distrazione per lui che tampona il suo compagno di squadra. Molto dolorante al ginocchio il sudamericano che difficilmente continuerà la corsa. 14.57 Non sarà probabilmente protagonista Philippe Gilbert: il fuoriclasse belga sembra la copia sbiadita del grande corridore capace di fare la tripletta delle classiche delle Ardenne nel 2011. Probabilmente la carta d'identità comincia ad essere un fattore per l'ex campione iridato. 14.55 Otto uomini al comando: Diego Rosa (Arkéa-Samsic), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo), Alex Howes (EF Education-Nippo), Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal), Sander Armée (Team Qhubeka Assos), ...

