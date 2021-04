L’ex Ministra Trenta (M5S): “Offesa dal video di Grillo, va contro i nostri valori” (Di mercoledì 21 aprile 2021) video Grillo, Trenta (M5S): “Mi sento Offesa come donna” L’ex Ministra della Difesa del M5S Elisabetta Trenta ha criticato il video diffuso da Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro, indagato per stupro di gruppo. “Posso accettare lo sfogo e il dolore di un padre, ma Beppe Grillo è la nostra bandiera e dire queste cose è andare contro le stesse battaglie e i valori del Movimento 5Stelle. Come donna io mi sono sentita Offesa”, ha detto l’esponente grillina in un’intervista a Repubblica. “Beppe ha parlato per il dolore di padre e la rabbia davanti a processi mediatici che colpiscono di più se sei un personaggio noto. Ma non ha tenuto conto delle sensibilità altrui e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021)(M5S): “Mi sentocome donna”della Difesa del M5S Elisabettaha criticato ildiffuso da Beppein difesa del figlio Ciro, indagato per stupro di gruppo. “Posso accettare lo sfogo e il dolore di un padre, ma Beppeè la nostra bandiera e dire queste cose è andarele stesse battaglie e idel Movimento 5Stelle. Come donna io mi sono sentita”, ha detto l’esponente grillina in un’intervista a Repubblica. “Beppe ha parlato per il dolore di padre e la rabbia davanti a processi mediatici che colpiscono di più se sei un personaggio noto. Ma non ha tenuto conto delle sensibilità altrui e ...

Davide72 : @M_Fedriga @zaiapresidente @FontanaPres @toti @nzingaretti @sbonaccini @Musumeci_Staff @Alberto_Cirio Poi siccome s… - ma55vi : RT @valeriosaitta1: Per l'ex ministra #trenta il caso #Grillo sarebbe un pretesto per rompere l'alleanza PD/5stelle? Ma com'è che non si ve… - valeriosaitta1 : Per l'ex ministra #trenta il caso #Grillo sarebbe un pretesto per rompere l'alleanza PD/5stelle? Ma com'è che non s… - nanni61mo : RT @bollicine1977: A #StaseraItalia l'ex ministra #Trenta, sta perfettamente rappresentando il suo partito, indecorosa - bollicine1977 : A #StaseraItalia l'ex ministra #Trenta, sta perfettamente rappresentando il suo partito, indecorosa -