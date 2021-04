La Superlega dei 12 ricchi sfuma dopo appena 48 ore “Il progetto è da riconsiderare” Sei squadre inglesi si ritirano Anche l’Inter si sfila | silenzio di Juve e Milan

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Si sfascia il fronte dei 12 top club europei fondatori dellail Mster City,Arsenal, Mster United, Liverpool e Tottenham hanno ufficializzato il proprio ritiro dalla nuova lega creata dall’élite del calcio europeo. I clubhanno tutti abbandonato ilhanno diffuso comunicati separati di scuse nei confronti dei propri tifosi. Si accoda, mentreal momento tacciono. “Ilallo stato attuale non è più ritenuto d’interesse”, fanno sapere all’Ansa dal club nerazzurro. E a notte fonda è arrivatoil comunicato ufficiale della: “La Super League Europea è ...

Il Primo Ministro inglese Boris Johnson ha commentato la decisione dei sei club di Premier League di lasciare la Superlega. Dopo i tumulti degli ultimi giorni, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham hanno deciso di distaccarsi ... Per capire la Superlega, serve osservare che il modello di business dei club contiene almeno quattro aziende, ben distinte, nello stesso veicolo giuridico.