Juventus-Parma, Brugman in gol su punizione: Buffon immobile (VIDEO) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Parma passa in vantaggio contro la Juventus all’Allianz Stadium. A sorpresa, la squadra di D’Aversa trova l’1-0 dopo una buona mezz’ora di gioco per Gervinho e compagni. Proprio l’ex Roma è stato decisivo per la conquista del fallo che ha portato al gol: McKennie stende l’ivoriano dal limite dell’area, alla battuta si presenta Brugman che fredda Buffon, rimasto immobile. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilpassa in vantaggio contro laall’Allianz Stadium. A sorpresa, la squadra di D’Aversa trova l’1-0 dopo una buona mezz’ora di gioco per Gervinho e compagni. Proprio l’ex Roma è stato decisivo per la conquista del fallo che ha portato al gol: McKennie stende l’ivoriano dal limite dell’area, alla battuta si presentache fredda, rimasto. SportFace.

Advertising

JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - juventusfc : Comincia la conferenza di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveParma ??? ???????? su @JuventusTV ??… - prettybuoyyyy : RT @JamesHorncastle: Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - Yuda25 : Aston Villa 1-0 Man City Spezia 1-0 Inter Parma 1-0 Juventus Sassuolo 2-1 Milan Super League team is lose and currently trailing ????? -