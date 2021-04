Juventus-Parma, Alex Sandro: “Vittoria importantissima. Superlega? Non è cambiato niente per noi” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Sapevamo che la Vittoria era importantissima, dall’inizio del match abbiamo provato a fare gol. Peccato averlo subito, poi abbiamo alzato la testa e fatto bene. Nel secondo tempo siamo entrati in campo sapendo che volevamo la Vittoria e questi tre punti sono stati importantissimi”. Lo ha detto il terzino della Juventus, Alex Sandro, protagonista del match contro il Parma con una doppietta decisiva nel 3-1 finale: “La cosa più importante è vincere, indipendentemente da chi fa gol – spiega il difensore brasiliano ai microfoni di Dazn – E’ importante che tutta la squadra possa fare gol. Noi lavoriamo tutta la settimana su questo e oggi io e De Ligt ci siamo riusciti”. E sul tema spinoso della Superlega: “Noi giocatori avevamo in testa la partita, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Sapevamo che laera, dall’inizio del match abbiamo provato a fare gol. Peccato averlo subito, poi abbiamo alzato la testa e fatto bene. Nel secondo tempo siamo entrati in campo sapendo che volevamo lae questi tre punti sono stati importantissimi”. Lo ha detto il terzino della, protagonista del match contro ilcon una doppietta decisiva nel 3-1 finale: “La cosa più importante è vincere, indipendentemente da chi fa gol – spiega il difensore brasiliano ai microfoni di Dazn – E’ importante che tutta la squadra possa fare gol. Noi lavoriamo tutta la settimana su questo e oggi io e De Ligt ci siamo riusciti”. E sul tema spinoso della: “Noi giocatori avevamo in testa la partita, ...

Advertising

JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - FootyAccums : Aston Villa 1-0 City Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter. Super League clubs are struggling so far ?????? - apetrazzuolo : SERIE A - Juventus-Parma 3-1, i bianconeri vincono in rimonta - napolimagazine : SERIE A - Juventus-Parma 3-1, i bianconeri vincono in rimonta -