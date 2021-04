Juventus, doppietta per Alex Sandro: è la prima in carriera in campionato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alex Sandro ha realizzato contro il Parma la sua prima doppietta con la Juventus Alex Sandro ha realizzato contro il Parma la sua prima doppietta con la Juventus e in generale la sua prima doppietta in un campionato professionistico in carriera. Il terzino brasiliano ha segnato tanti gol oggi quanti nelle sue precedenti 115 partite contando tutte le competizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha realizzato contro il Parma la suacon laha realizzato contro il Parma la suacon lae in generale la suain unprofessionistico in. Il terzino brasiliano ha segnato tanti gol oggi quanti nelle sue precedenti 115 partite contando tutte le competizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

