Isola dei Famosi 2021, Jedà e la frecciatina ad Akash (Di mercoledì 21 aprile 2021) Jedà è sempre più protagonista di questa edizione de L’Isola dei Famosi e dopo aver etichettato tutti i naufraghi come “lupi travestiti da agnellini” si è scagliato contro Akash Kumar via Instagram. Scendiamo nel dettaglio e scopriamo cosa è accaduto nello specifico. La replica di Jedà su Instagram Ad una domanda diretta posta da un suo follower (“Ma tu sei accordo che mentre parlavi Akash se la rideva?”), il fidanzato di Vera Gemma, Jedà, ha risposto in questo modo: “Ma uno che si fa un’operazione per cambiare il colore dei suoi occhi ti fa capire il personaggio”. Operazione che Akash Kumar tuttavia ha sempre smentito di aver fatto. Le parole di Akash Kumar “Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 aprile 2021)è sempre più protagonista di questa edizione de L’deie dopo aver etichettato tutti i naufraghi come “lupi travestiti da agnellini” si è scagliato controKumar via Instagram. Scendiamo nel dettaglio e scopriamo cosa è accaduto nello specifico. La replica disu Instagram Ad una domanda diretta posta da un suo follower (“Ma tu sei accordo che mentre parlavise la rideva?”), il fidanzato di Vera Gemma,, ha risposto in questo modo: “Ma uno che si fa un’operazione per cambiare il colore dei suoi occhi ti fa capire il personaggio”. Operazione cheKumar tuttavia ha sempre smentito di aver fatto. Le parole diKumar “Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di ...

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - Novella_2000 : Ecco chi sono (e quando entreranno) i nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi #isola - StyliseM : Andrea Cerioli in lacrime all’Isola dei Famosi @AndreaCerioli89 -