I riformisti devono rigenerare lo spirito costituente

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L’operazione “Unire i” sembra sia per ora paralizzata nell’incertezza della scelta tra i due mucchi di fieno, che Giovanni Buridano nel XIV secolo ebbe la crudeltà filosofica di collocare davanti a uno stordito ronzino. L’asino, incapace di scegliere, morì di fame. Oggi l’asinello riformista si trova davanti ai due mucchi: primum vivere? o primum philosophari?. Fuor di metafora, se l’Unione riformista vuole creare le condizioni di percepibilità e di efficacia del proprio messaggio, deve battersi per una democrazia governante/decidente e perciò per un assetto costituzionale presidenziale e per una legge elettorale maggioritaria. Solo in questo caso le idee riformiste dispongono di un ambiente favorevole alla loro realizzazione. Peccato che un ambiente siffatto non sia per nulla favorevole all’Unione riformista così com’è oggi. Perché o riesce a divenire un ...