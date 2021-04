Green pass per gli spostamenti tra regioni: cosa prevede (Di mercoledì 21 aprile 2021) Come funziona il nuovo certificato verde per spostarsi tra regioni anche di diverso colore a partire dal 26 aprile 2021. Certificato verde per spostarsi tra regioni: cos’è e come funziona su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) Come funziona il nuovo certificato verde per spostarsi traanche di diverso colore a partire dal 26 aprile 2021. Certificato verde per spostarsi tra: cos’è e come funziona su Notizie.it.

borghi_claudio : E' chiaro che Burioni lavora per chi è contro i vaccini. Come trasformare un'idea discutibile come il green pass in… - ladyonorato : Come annunciato settimane fa, la discussione sul “green pass” in Europa è appena iniziata. E la Lega è in prima lin… - borghi_claudio : @chiaraped @realDonadelLuca Probabilmente anch'io dirò di no per principio. Il green pass non l'abbiamo chiesto noi… - galata_mf : RT @molumbe: L’immunità vaccinale è SOLIDALE e il certificato d’immunità, il green pass, INCLUSIVO. - scarfimaurizio : @borghi_claudio Stai gettando le basi per farci accettare coprifuoco e green pass ? Per dirci : non possiamo fare n… -