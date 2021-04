Gli Usa ci ripensano: truppe speciali resteranno vicine ai confini afghani (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il ritiro annunciato da Joe Biden è oggetto di discussione. «Dobbiamo mantenere alta l'attenzione sulle minacce nell'area» mette in guardia il generale Kenneth McKenzie, comandante delle forze di Washington in Medio Oriente. Il 20 aprile il Comando delle forze Usa in Medio Oriente ha dichiarato al Congresso di Washington che parte delle truppe in uscita dall'afghanistan saranno comunque rischierate nella regione per effettuare operazioni antiterrorismo e costituire un presidio nei confronti delle mire espansionistiche di Russia e Cina. Alla domanda su come saranno riallocati i soldati e di conseguenza spesi i miliardi di dollari dedicati alla lotta, il generale Kenneth «Frank» McKenzie ha precisato che alcune di queste forze potrebbero eseguire missioni «oltre l'orizzonte» nel territorio dell'afghanistan, ma anche che i programmi ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il ritiro annunciato da Joe Biden è oggetto di discussione. «Dobbiamo mantenere alta l'attenzione sulle minacce nell'area» mette in guardia il generale Kenneth McKenzie, comandante delle forze di Washington in Medio Oriente. Il 20 aprile il Comando delle forze Usa in Medio Oriente ha dichiarato al Congresso di Washington che parte dellein uscita dall'stan saranno comunque rischierate nella regione per effettuare operazioni antiterrorismo e costituire un presidio nei confronti delle mire espansionistiche di Russia e Cina. Alla domanda su come saranno riallocati i soldati e di conseguenza spesi i miliardi di dollari dedicati alla lotta, il generale Kenneth «Frank» McKenzie ha precisato che alcune di queste forze potrebbero eseguire missioni «oltre l'orizzonte» nel territorio dell'stan, ma anche che i programmi ...

