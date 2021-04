Ginnastica artistica oggi | Europei 2021 | orari | programma | tv | streaming | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 aprile 2021)mercoledì 21 aprile incominciano glidi. A Basilea (Svizzera) si parte con le qualificazioni femminili: quattro suddivisioni ci terranno compagnia dalle 10.00 alle 20.30 circa, per una vera e propria maratona di Polvere di Magnesio. Alla Jakobshalle verranno messi in palio non soltanto i posti per le varie Finali (24 per quella all-around, 8 per quelle delle varie specialità), ma anche due pass per le Olimpiadi di Tokyo, assegnati attraverso il concorso generale individuale. Si preannuncia grande spettacolo, finalmente si torna ina livello internazionale, in maniera seria, dopo un anno e mezzo e ci sarà davvero da divertirsi. Praticamente tutte le migliori atlete del Vecchio Continente sono pronte per rimettersi in gioco e ci aspetta una ...