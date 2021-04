Germania, lo Schalke 04 retrocede: i tifosi aggrediscono i calciatori – VIDEO (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo Schalke 04 retrocede in Bundesliga 2 dopo 33 anni. I tifosi della squadra tedesca non ci stanno e aggrediscono i calciatori Lo Schalke 04 retrocede in Bundesliga 2 dopo ben 33 anni ( Getty Images)Incredibile quanto accaduto in Germania nella notte, la squadra tedesca dello Schalke 04 è retrocessa dopo ben 33 anni nella seconda divisione teutonica e i tifosi non hanno accettato “sportivamente” il fallimento di una squadra costruita per obiettivi più prestigiosi. I supporter della squadra della Ruhr hanno aspettato il pullman con i calciatori a bordo, di rientro nel centro sportivo dopo la sconfitta che ha decretato la retrocessione (1-0 sul campo dell’Arminia Bielefeld), e hanno ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo04in Bundesliga 2 dopo 33 anni. Idella squadra tedesca non ci stanno eLo04in Bundesliga 2 dopo ben 33 anni ( Getty Images)Incredibile quanto accaduto innella notte, la squadra tedesca dello04 è retrocessa dopo ben 33 anni nella seconda divisione teutonica e inon hanno accettato “sportivamente” il fallimento di una squadra costruita per obiettivi più prestigiosi. I supporter della squadra della Ruhr hanno aspettato il pullman con ia bordo, di rientro nel centro sportivo dopo la sconfitta che ha decretato la retrocessione (1-0 sul campo dell’Arminia Bielefeld), e hanno ...

DaniloServadei : - MDolcinelli : Negli ultimi anni in Germania sono retrocesse squadre importanti come Stoccarda, Amburgo e ora Schalke Il Werder d… - AlessandroPat : Intanto in Germania retrocede lo #Schalke, che contro una delle super dodici una volta ha segnato cinque gol in una… - Pazzotiodio : Il calcio competitivo: Schalke ritenuta la terza squadra per tifo e importanza storica in germania retrocede. Come… - Lucaaffigi : RT @im_jordanv: Ufficialmente, è retrocesso lo Schalke 04. Un club storico di Germania. -