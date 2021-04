Freccia Vallone 2021, Alaphilippe-Roglic: è ancora duello sulle Ardenne. Eterno Valverde (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Freccia Vallone e il Muro di Huy non deludono mai e l’edizione 2021 della seconda prova del Trittico delle Ardenne non fa eccezione. Spettacolo puro e fenomeni in azione lungo gli oltre 190 chilometri da Charleroi al durissimo traguardo di Huy. Il campione del mondo Julian Alaphilippe trionfa al termine di un ultimo chilometro da cineteca, in cui il francese insegue e alla fine supera uno scatenato Primoz Roglic. Il transalpino conquista il Mur per la terza volta nella ultime quattro edizioni e si lancia alla ricerca della “vendetta” nella Liegi-Bastogne-Liegi, che lo scorso anno lo vide beffato proprio dallo sloveno sulla linea del traguardo in maniera clamorosa. Freccia Vallone 2021, le pagelle: capolavoro di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lae il Muro di Huy non deludono mai e l’edizionedella seconda prova del Trittico dellenon fa eccezione. Spettacolo puro e fenomeni in azione lungo gli oltre 190 chilometri da Charleroi al durissimo traguardo di Huy. Il campione del mondo Juliantrionfa al termine di un ultimo chilometro da cineteca, in cui il francese insegue e alla fine supera uno scatenato Primoz. Il transalpino conquista il Mur per la terza volta nella ultime quattro edizioni e si lancia alla ricerca della “vendetta” nella Liegi-Bastogne-Liegi, che lo scorso anno lo vide beffato proprio dallo sloveno sulla linea del traguardo in maniera clamorosa., le pagelle: capolavoro di ...

