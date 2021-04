Fedez vs Ostellari: “Su ddl Zan fa il caz.. che gli pare” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Fedez contro il senatore leghista Andrea Ostellari. Il motivo riguarda l’ennesimo rinvio dell’esame del ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia. E così, nelle stories pubblicate su Instagram, il rapper punta il dito contro l’esponente del Carroccio e presidente della commissione Giustizia al Senato ‘reo’, secondo l’artista, di fare “il cazzo che gli pare” con il ddl. “Nonostante le più di 300mila firme di cittadini che chiedono la calendarizzazione, nonostante la maggioranza della commissione Giustizia sia positiva al calendarizzare il disegno di legge, una persona sola, un singolo, il signor Ostellari – accusa Fedez -, ha deciso di fare il cazzo che gli pare in barba alla democrazia”. Per il rapper, infatti, “questa cosa va oltre il ddl Zan, qui è un principio ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021)contro il senatore leghista Andrea. Il motivo riguarda l’ennesimo rinvio dell’esame del ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia. E così, nelle stories pubblicate su Instagram, il rapper punta il dito contro l’esponente del Carroccio e presidente della commissione Giustizia al Senato ‘reo’, secondo l’artista, di fare “il cazzo che gli” con il ddl. “Nonostante le più di 300mila firme di cittadini che chiedono la calendarizzazione, nonostante la maggioranza della commissione Giustizia sia positiva al calendarizzare il disegno di legge, una persona sola, un singolo, il signor– accusa-, ha deciso di fare il cazzo che gliin barba alla democrazia”. Per il rapper, infatti, “questa cosa va oltre il ddl Zan, qui è un principio ...

francornldi : RT @4ledmi: Come al solito grazie a #Fedez si denuncia la vergogna di un 'personaggio' come Ostellari che tiene in ostaggio un disegno di l… - v_ale90 : RT @FedericaNigro9: 'Ostellari non sei Beyoncé' -Cit @Fedez 100 minuti di applausi per questa affermazione - v_ale90 : RT @oppureatram: “Non sono Beyoncé, non sono Beyoncé, sono Ostellari” Mi sento male, guardate tutti le storie di Fedez in ogni caso - Lux97335459 : RT @FMDBlog: #Fedez #DdlZan: @Fedez ha attaccato il presidente della Commissione Giustizia, Ostellari, per aver ancora una volta impedito… - maestraReelle : RT @perchetendenza: 'Beyoncé': Per come ha concluso le sue storie Fedez rivolgendosi a Andrea Ostellari -