Fedez lancia la sua linea di smalti colorati per le unghie (Di mercoledì 21 aprile 2021) Fedez, diventato papà di Vittoria da meno di un mese, è una vera e propria icona di stile con tanta creatività, imprenditorialità e voglia di fare. Negli ultimi mesi, infatti, il rapper da oltre 12 milioni di follower su Instagram si sta divertendo a colorare le unghie con coloratissimi smalti e nail art variopinte realizzate da Isabella Franchi. Un trend sfoggiato anche sul palco di Sanremo, ora celebrato con una linea di smalti esclusivi firmati dallo stesso Fedez. "La mia linea di smalti è finalmente fuori! NooN by Fedez", ha rivelato su Instagram l'artista, da oggi nel mondo del make-up grazie alla collaborazione con il brand Layla Cosmetics. "Una parte dei ricavi andranno a Pangea Onlus, che sostiene le donne ...

