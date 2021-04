Empoli-Chievo, c’è la data del recupero: si giocherà il 27 aprile alle 16 (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Lega di Serie B ha reso noto che la gara tra Empoli e Chievo, valida per la 13a giornata di ritorno della Serie B, si disputerà il giorno 27 aprile alle ore 16. La gara, originariamente in programma per lunedì 5 aprile, non si era disputata per i tanti casi di positività nella rosa dei toscani e per la decisione delle autorità sanitarie locali di bloccare le attività della squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Lega di Serie B ha reso noto che la gara tra, valida per la 13a giornata di ritorno della Serie B, si disputerà il giorno 27ore 16. La gara, originariamente in programma per lunedì 5, non si era disputata per i tanti casi di positività nella rosa dei toscani e per la decisione delle autorità sanitarie locali di bloccare le attività della squadra. SportFace.

Advertising

citynowit : Dal primo maggio, dopo i recuperi, in campo tutte insieme per le ultima quattro giornate - PISAinVIDEO : C’è la data del recupero per Empoli-Chievo - sportface2016 : #EmpoliChievo, c'è la data del recupero: ecco quando si giocherà la partita #SerieB - CosenzaChannel : ???? #COSENZACALCIO | Il #Cosenza sorride: #EmpoliChievo sarà recuperata prima del match con i #Lupi. Il 4 maggio i t… - psb_original : Serie B, Empoli-Chievo si giocherà il 27 aprile alle 16 #SerieB -