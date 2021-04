Dayane Mello e la verità sul rapporto con Mario Balotelli, poi ricorda il fratello Lucas: 'Ancora dentro al dolore' (Di mercoledì 21 aprile 2021) La verità di Dayane sul rapporto con Mario Balotelli In un'intervista del settimanale Chi , riportata da Today , Dayane Mello ha parlato della sua situazione sentimentale attuale . "Non sono ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) LadisulconIn un'intervista del settimanale Chi , riportata da Today ,ha parlato della sua situazione sentimentale attuale . "Non sono ...

Advertising

Frances20891362 : RT @Novella_2000: Dayane Mello torna a far sognare i fan: “Le #Rosmello sono la storia d’amore più importante, con Rosalinda ho sbagliato”… - Alessan16464389 : RT @AleIsbronza: Questa è la forza del nostro #gfvip il migliore. Lo scriva!!! Cit. DAYANE MELLO #mellos #exrosmello - Stella95414694 : RT @edoruta: ?? TUTTI VOGLIO DAYANE MELLO ?? - Chiaretta863 : RT @_rits99_: Quel “lo scriva” a fine intervista mi ha fatto tremare il culo, cosa non sei Dayane Mello. - melissa_ipe : RT @_rits99_: Quel “lo scriva” a fine intervista mi ha fatto tremare il culo, cosa non sei Dayane Mello. -