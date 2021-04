Covid, Lamorgese: “Riaprire non significa un liberi tutti” (Di mercoledì 21 aprile 2021) In vista delle imminenti riaperture avvertimento del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: “Non significano un liberi tutti incondizionato” La Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese (Getty Images)Gli italiani mordono il freno in attesa dell’imminente riapertura di gran parte delle attività commerciali, tuttavia, nel corso del suo intervento alla giornata “Legalità, ci piace”, promossa e organizzata dalla Confcommercio, la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha ammonito: “Noi faremo i controlli e saremo particolarmente rigidi, perché non possiamo rischiare di buttare a mare quello che abbiamo finora”. Questo perché le riaperture “non devono significare un liberi tutti incondizionato. Auspico che possano rappresentare un ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021) In vista delle imminenti riaperture avvertimento del Ministro dell’Interno Luciana: “Nonno unincondizionato” La Ministra dell’Interno Luciana(Getty Images)Gli italiani mordono il freno in attesa dell’imminente riapertura di gran parte delle attività commerciali, tuttavia, nel corso del suo intervento alla giornata “Legalità, ci piace”, promossa e organizzata dalla Confcommercio, la Ministra dell’Interno Lucianaha ammonito: “Noi faremo i controlli e saremo particolarmente rigidi, perché non possiamo rischiare di buttare a mare quello che abbiamo finora”. Questo perché le riaperture “non devonore unincondizionato. Auspico che possano rappresentare un ...

