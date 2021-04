Covid: il coprifuoco resta alle 22, possibile stop a giugno. Ma è scontro in Cdm. Tagliando a metà maggio (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Italia si avvia a diventare per oltre la metà gialla la prossima settimana ma, nonostante le riapertura delle attività, il coprifuoco resta alle 22 , così come è invariata la road map delle ripartenze... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Italia si avvia a diventare per oltre lagialla la prossima settimana ma, nonostante le riapertura delle attività, il22 , così come è invariata la road map delle ripartenze...

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - borghi_claudio : Ah... ma bene... allora c'è qualcuno che dice balle. Polemiche sul coprifuoco alle 22. Il Cts: 'Non siamo stati c… - ladyonorato : Siamo al punto che il CTS sbugiarda i ministri chiusuristi!?! Ma allora ci spieghino chi davvero chiede loro di man… - CiccioIlBrillo : RT @RaiStudio24: A. #Bagnai (@AlbertoBagnai - @LegaSalvini) a @RaiStudio24: provvedimento del #coprifuoco non ha particolare senso. La #Leg… - El_Flagelo : RT @GuidoCrosetto: Dire che il coprifuoco è inaccettabile per principio, battersi per tutelare un minimo dei diritti democratici fondamenta… -