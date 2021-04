Ciro Grillo, è giallo sul profilo Instagram riaperto con il video del padre: pioggia di insulti (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’assassino torna sempre sul luogo del delitto, ma in epoca Social l’indagato torna sempre su Instagram. Come nel caso di Ciro Grillo, l’esuberante figlio di Beppe, che tiene banco ormai da giorni sui quotidiani e su tg. La vicenda del presunto stupro su una studentessa milanese nella villà in Sardegna di papà presenta continui colpi di scena. Sarà sua la scelta di riaprire il tutto con vecchi post o è opera di qualche perfido buontempone? Al momento, sulla veridicità del profilo c’è un giallo. La foto del profilo è infatti la stessa utilizzata da tutti i giornali in questi mesi e accompagna almeno un altro paio di profili Instagram, tra cui Ciro Grillo 29. Tutto lascia infatti intendere che si tratti di un profilo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’assassino torna sempre sul luogo del delitto, ma in epoca Social l’indagato torna sempre su. Come nel caso di, l’esuberante figlio di Beppe, che tiene banco ormai da giorni sui quotidiani e su tg. La vicenda del presunto stupro su una studentessa milanese nella villà in Sardegna di papà presenta continui colpi di scena. Sarà sua la scelta di riaprire il tutto con vecchi post o è opera di qualche perfido buontempone? Al momento, sulla veridicità delc’è un. La foto delè infatti la stessa utilizzata da tutti i giornali in questi mesi e accompagna almeno un altro paio di profili, tra cui29. Tutto lascia infatti intendere che si tratti di un...

