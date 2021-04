Calcio | Superlega Maldini ' Mai interpellato | ma mi scuso con i tifosi'

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il dirigente rossonero: "I valori dello sport come meritocrazia e sogni devono appartenere a tutti" MILANO - "Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni che riguardavano la ...

... intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del calcio d'inizio di Milan - Sassuolo, si dissocia apertamente dall'operato del club sulla questione. "Tengo a precisare di non essere mai stato coinvolto nelle discussioni che riguardavano la Superlega. L'ho saputo ...
L'opera della street artist romana Laika, apparsa martedi' sera presso la sede della Figc, raffigura il patron bianconero mentre buca un pallone (ANSA) ...
Riportiamo di seguito il Comunicato di Adicosp (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi) circa la situazione - in divenire - della Superlega, un progetto nato soli due giorni fa ...