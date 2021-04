Calcio | la Super League si sfalda in 48 ore | “Dobbiamo riformulare l’intero progetto”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tutto finito in 48 ore. Lasi: ilvoluto e annunciato da Florentino Perez e Andrea Agnelli di cambiare il mondo delper club in Europa è letteralmente naufragato per le reazioni e le polemiche che ci sono state nel momento il cui tutto è stato presentato. Di fatto la competizione voluta in alternativa alla Championsdalle 12 squadre “dissidenti”, tra cui Inter, Milan e Juventus, non ci sarà e a dare il colpo finale è stato l’abbandono delle squadre inglesi nella serata di ieri. “Abbiamo commesso un errore e ci scusiamo”, quanto scritto sui canali social dell’Arsenal, tra le compagini che avevano aderito a quella che era stata descritta come una vera e propria rivoluzione dagli addetti ai lavori. As a result of listening to you and the wider ...