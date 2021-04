Calcio, la nostalgia di Passalenti, l'ex argentino del Porto Rotondo vuole tornare in Italia (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Visited 52 times, 52 visits today) Notizie Simili: Colpo di mercato del Porto Rotondo: ingaggiato… Aumentano le bollette di luce e gas nel 2020, come… Alla scoperta dell'Acquedotto ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Visited 52 times, 52 visits today) Notizie Simili: Colpo di mercato del: ingaggiato… Aumentano le bollette di luce e gas nel 2020, come… Alla scoperta dell'Acquedotto ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio nostalgia Calcio, la nostalgia di Passalenti, l'ex argentino del Porto Rotondo vuole tornare in Italia Il giocatore non è riuscito a trovare un accordo col Porto Rotondo , che lo ha aiutato comunque a tornare in Argentina dalla famiglia, e adesso guarda con nostalgia l'Italia e soprattutto il calcio ...

"80" voglia di Carpi: la piazza, le sfitty e i paninari CARPI - I febbrili anni '80 : l'Italia vince il mondiale di calcio in Spagna, nasce la new wave italiana a Bologna ma soprattutto impazza il fenomeno dei '...In tanti avranno 'parafrasato' con nostalgia ...

Su Facebook un calcio alla nostalgia con i big del pallone IL GIORNO Lucarelli, nostalgia giallorossa e l’abbraccio con Conticchio: “Quanti anni sono trascorsi?” (FOTO) L’ex bomber del Lecce, fresco di promozione in B con la Ternana, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui festeggia, abbracciato dal Sindaco Conticchio, un gol siglato in gialloross ...

Il golpe fallisce. Ma il vecchio calcio è finito L'altra sera mio figlio Martino, vent’anni, mi ha chiesto che cosa pensassi della Superlega che qualcuno vorrebbe ora far nascere nel calcio. Gli ho risposto nel modo seguente. Ho avuto la tua età, ca ...

