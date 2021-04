Bologna-Torino: Dominguez infortunato, esce tra le lacrime. Entra Baldursson (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nico Dominguez è uscito dal campo anzitempo durante Bologna-Torino, dovendo cedere a una sostituzione forzata al 10? del primo tempo. Il centrocampista sudamericano ha accusato un acuto fastidio alla caviglia, in seguito a un duro scontro con il difensore Singo, avendo la peggio dal punto di vista fisico. Caviglia malconcia e cambio obbligato per Sinisa Mihajlovic, che ha preferito consentire l’ingresso in campo al giovanissimo Andri Fannar Baldursson. Fastidiosa tegola per il Bologna, che ha perso uno degli elementi fondamentali del centrocampo rossoblu: infortunio alla caviglia e tempi di recupero attualmente incerti. Dominguez ha lasciato il campo in barella e in lacrime. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nicoè uscito dal campo anzitempo durante, dovendo cedere a una sostituzione forzata al 10? del primo tempo. Il centrocampista sudamericano ha accusato un acuto fastidio alla caviglia, in seguito a un duro scontro con il difensore Singo, avendo la peggio dal punto di vista fisico. Caviglia malconcia e cambio obbligato per Sinisa Mihajlovic, che ha preferito consentire l’ingresso in campo al giovanissimo Andri Fannar. Fastidiosa tegola per il, che ha perso uno degli elementi fondamentali del centrocampo rossoblu: infortunio alla caviglia e tempi di recupero attualmente incerti.ha lasciato il campo in barella e in. SportFace.

