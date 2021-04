Bimba di Fasano aggredita da cane | ricoverata Al Vito Fazzi di Lecce

Advertising

LaGazzettaWeb : Fasano, bimba aggredita dal cane di famiglia: è grave - LaGazzettaWeb : Fasano, bimba aggredita dal cane di famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba Fasano

BrindisiReport

Da San Girolamo a Carrassi: ecco il calendario delle disinfestazioni Cronaca 21 Apr 2021di due anni aggredita dal cane di famiglia: è grave. Indagano i Carabinieri In Puglia 21 Apr ......a sottrarre laai morsi dell'alano: uno dei polmoni è stato lacerato. Soccorsa immediatamente dai genitori e trasportata in auto al Punto di primo intervento dell'ospedale Umberto I di, ...FASANO Una bambina di 2 anni di Fasano, in provincia di Brindisi, è ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dopo essere stata ...La bimba è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Fazzi di Lecce, dove le è stata accertata la lacerazione di un polmone.