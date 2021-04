BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di giovedì 22 aprile 2021

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 21 aprile 2021)di22: Leggi anche:italiane: SALLY finta malata, FLO sospetta di lei ma… Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) cerca di spiegare a Hope (Annika Noelle) che lei e Liam (Scott Clifton) non stanno tornando insieme, ma lascia che le interferenze di Thomas (Matthew Atkinson) le impediscano di dire alla Logan tutta quanta la verità. Liam giura a Brooke (Katherine Kelly Lang) che proteggerà sempre Hope, ma non vuole scusarsi per il fatto di trovare piacere nello stare con Kelly e Steffy. Carter (Lawrence Saint-Victor) pare non voler nascondere a Zoe (Kiara Barnes) un certo interesse nei suoi confronti.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ...