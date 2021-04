Beatrice Valli svela curiosità della casa dei sogni e chiede consigli (Di mercoledì 21 aprile 2021) In una serie di storie su Instagram, Beatrice Valli ha raccontato come stanno procedendo i lavori della nuova casa e chiede consigli Beatrice Valli condivide spesso con la sua community alcuni aspetti della sua vita non solo lavorativa ma anche personale e familiare. In queste ore, l’influencer è tornata a parlare della sua casa dopo aver ricevuto molte richieste in Direct. La casa a cui si riferisce è quella che insieme a Marco Fantini stanno realizzando per andarci a vivere solo fra qualche anno. Beatrice Valli ha creato un apposito account su Instagram ossia il Vallini’s Home nel quale sia lei sia il modello italiano condividono con ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) In una serie di storie su Instagram,ha raccontato come stanno procedendo i lavorinuovacondivide spesso con la sua community alcuni aspettisua vita non solo lavorativa ma anche personale e familiare. In queste ore, l’influencer è tornata a parlaresuadopo aver ricevuto molte richieste in Direct. Laa cui si riferisce è quella che insieme a Marco Fantini stanno realizzando per andarci a vivere solo fra qualche anno.ha creato un apposito account su Instagram ossia ilni’s Home nel quale sia lei sia il modello italiano condividono con ...

