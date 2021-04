Basket, Eurolega 2021: Milano, una vittoria pesantissima, ma ora serve cambiare ritmo (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’AX Armani Exchange Milano è andata sull’1-0 nel quarto di finale di Eurolega contro il Bayern Monaco e il successo di ieri sera al Forum ha un peso specifico incredibile. Anche se una vittoria in una serie di cinque partite è solo un piccolo passo, il modo in cui è arrivato il successo dà un valore ben superiore al solo primo punto conquistato in classifica. Quella di ieri sera, infatti, è stata una delle più brutte partite giocate dall’Olimpia in questa stagione. I primi 20 minuti hanno visto il Bayern Monaco dominare, con i ragazzi di Ettore Messina incapaci di trovare la via del canestro, sbagliando tiri anche non forzati, mentre in difesa hanno sofferto tantissimo la serata magica di Dennis Seeley, autore di 23 punti, con un 5/5 da oltre l’arco che ha fatto malissimo ai biancorossi. Milano alla fine ha avuto il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’AX Armani Exchangeè andata sull’1-0 nel quarto di finale dicontro il Bayern Monaco e il successo di ieri sera al Forum ha un peso specifico incredibile. Anche se unain una serie di cinque partite è solo un piccolo passo, il modo in cui è arrivato il successo dà un valore ben superiore al solo primo punto conquistato in classifica. Quella di ieri sera, infatti, è stata una delle più brutte partite giocate dall’Olimpia in questa stagione. I primi 20 minuti hanno visto il Bayern Monaco dominare, con i ragazzi di Ettore Messina incapaci di trovare la via del canestro, sbagliando tiri anche non forzati, mentre in difesa hanno sofferto tantissimo la serata magica di Dennis Seeley, autore di 23 punti, con un 5/5 da oltre l’arco che ha fatto malissimo ai biancorossi.alla fine ha avuto il ...

