Ansa: l’Inter esce dalla Superlega. «Il progetto non ci interessa più» (Di mercoledì 21 aprile 2021) l’Inter è la prima italiana che si sfila dal progetto Superlega. Lo scrive l’Ansa, riportando la voce di fonti nerazzurre alla fine della riunione convocata d’urgenza ieri sera dai 12 club fondatori del progetto. progetto già abbandonato dalle squadre inglesi. Ora viene meno anche il club nerazzurro. Resta ancora dentro il Milan. La Gazzetta stamattina scrive che il club rossonero aspetta l’ok di Eliot per abbandonare definitivamente il progetto. Anche se alla trattativa hanno partecipato i dirigenti, infatti, decidono comunque le rispettive proprietà. La nota dell’Ansa recita: “Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall’Inter”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021)è la prima italiana che si sfila dal. Lo scrive l’, riportando la voce di fonti nerazzurre alla fine della riunione convocata d’urgenza ieri sera dai 12 club fondatori delgià abbandonato dalle squadre inglesi. Ora viene meno anche il club nerazzurro. Resta ancora dentro il Milan. La Gazzetta stamattina scrive che il club rossonero aspetta l’ok di Eliot per abbandonare definitivamente il. Anche se alla trattativa hanno partecipato i dirigenti, infatti, decidono comunque le rispettive proprietà. La nota dell’recita: “Ildellaallo stato attuale non è più ritenuto di interesse dal”. L'articolo ilNapolista.

