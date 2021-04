Annalisa Minetti | retinite pigmentosa | la malattia della cantante

Leggi su ck12

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Perchéè cieca, cos’è la: la, sintomi e conseguenze. (screenshot video)Ex Miss Italia,e atleta paraolimpicanazionale azzurra,è sicuramente un volto popolarissimo dello spettacolo italiano e che ha fatto spesso parlare di sé per la sua. Infatti, la donna è non vedente e proprio in queste settimane si è parlatosperanza che potesse riprendere a vedere con lenti speciali. Leggi anche ->, si accende la speranza per la sua: trovata cura sperimentale in Francia La ...