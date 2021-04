Alla scoperta della Roma dei Cesari. Ma il piacere vero è rivedere in tv il nostro divulgatore preferito (Di mercoledì 21 aprile 2021) Soprannominato L’Indiana Jones della tv italiana, Alberto Angela non è soltanto il fiore all’occhiello della divulgazione scientifica in tv. È anche uno degli uomini più desiderati del piccolo schermo. Per il fascino riservato, la presenza e ovvio anche l’allure intellettuale. Alberto Angela, il re della divulgazione in tv guarda le foto Di nuovo in onda da stasera con il suo Ulisse, il piacere della scoperta (Rai 1, ore 21.25), il paleontologo ha saputo conquistare nel corso degli anni la stima e ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021) Soprannominato L’Indiana Jonestv italiana, Alberto Angela non è soltanto il fiore all’occhiellodivulgazione scientifica in tv. È anche uno degli uomini più desiderati del piccolo schermo. Per il fascino riservato, la presenza e ovvio anche l’allure intellettuale. Alberto Angela, il redivulgazione in tv guarda le foto Di nuovo in onda da stasera con il suo Ulisse, il(Rai 1, ore 21.25), il paleontologo ha saputo conquistare nel corso degli anni la stima e ...

Ulisse, stasera su Rai1 torna Alberto Angela con la nuova edizione C., e si prosegue con un viaggio affascinante alla scoperta delle meraviglie della Roma imperiale , la "Roma dei Cesari", periodo in cui la città raggiunse il suo massimo splendore. Tra le numerose ...

Giovani liceali alla scoperta delle pietre della memoria cittadine

