«Zero»: per Netflix è arrivato (finalmente) il momento di fare la differenza (Di martedì 20 aprile 2021) La prima volta che Antonio Dikele Distefano ha pensato al primo supereroe nero della letteratura italiana aveva in mente dei riferimenti precisi: un manga, Mob Psycho 100, di cui è sempre stato un appassionato, e un film, Ferro 3 di Kim Ki-duk, che racconta di un uomo che riesce a mimetizzarsi nelle case dei ricchi come se fosse un ninja. È da qui che nasce l’idea del libro Non ho mai avuto la mia età, definito in un’intervista a Sette da Distefano come il suo romanzo di minor successo, e di Zero, la nuova serie italiana originale Netflix disponibile dal 21 aprile e attesissima per almeno due motivi: per essere la prima ad aver coinvolto quasi completamente ragazzi di seconda generazione, italiani fino al midollo, e per essere la prima ad avere come protagonista un rider che, dall’oggi al domani, scopre di poter diventare quello che pensava di essere da tutta la vita per chiunque gli passasse vicino: invisibile. https://www.youtube.com/watch?v=LV6Z_jW0vAA Leggi su vanityfair (Di martedì 20 aprile 2021) La prima volta che Antonio Dikele Distefano ha pensato al primo supereroe nero della letteratura italiana aveva in mente dei riferimenti precisi: un manga, Mob Psycho 100, di cui è sempre stato un appassionato, e un film, Ferro 3 di Kim Ki-duk, che racconta di un uomo che riesce a mimetizzarsi nelle case dei ricchi come se fosse un ninja. È da qui che nasce l’idea del libro Non ho mai avuto la mia età, definito in un’intervista a Sette da Distefano come il suo romanzo di minor successo, e di Zero, la nuova serie italiana originale Netflix disponibile dal 21 aprile e attesissima per almeno due motivi: per essere la prima ad aver coinvolto quasi completamente ragazzi di seconda generazione, italiani fino al midollo, e per essere la prima ad avere come protagonista un rider che, dall’oggi al domani, scopre di poter diventare quello che pensava di essere da tutta la vita per chiunque gli passasse vicino: invisibile. https://www.youtube.com/watch?v=LV6Z_jW0vAA

CarloCalenda : Il Governo fissi una road map trasparente con le condizioni per la riapertura. Noi abbiamo proposto un modello. Ce… - annatrieste : Un minuto di raccoglimento per il sampdoriano #fabiofazio che oggi ha abbuscato due a zero col Napoli e allora invi… - alex_orlowski : Facebook ha speso 23 milioni di $ per la sicurezza di Zuckerberg nel 2020. Sapete quanto ha speso contro l’… - ornellamiranda8 : RT @T_Belz: @vapalm È la conduttrice che lo permette, e il canovaccio autoriale ovviamente. Ma Ilary è veramente pessima! Imparzialità ZERO… - avv_gr : RT @sabrina__sf: 'ZERO morti per INFLUENZA segnalate durante la stagione 2020-2021. MAI, nella storia della medicina, una malattia annual… -