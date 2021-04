Leggi su davidemaggio

(Di martedì 20 aprile 2021) Nudes - Nicolas Maupas Nudes, la serie sul revenge porn disponibile da oggi su Rai Play, mette in risalto qualcosa di importante. Non solo la fragilità delle nuove generazioni e il bisogno di approvazione, denunciati con una sensibilità ed una coinvolgente schiettezza che a tratti diventa disturbante. Mette soprattutto in risalto i propri giovani interpreti, appartenenti alla generazione Z, alcuni dei quali già noti e adesso sulla via della consacrazione. Il primo è Nicolas Maupas, ventiduenne milanese che aveva già attirato l’attenzione con la commovente interpretazione di Filippo in Mare Fuori e che adesso, con Vittorio, cambia registro mantenendo intatta la propria intensità. Un attore dotato di una presenza scenica che senz’altro può essere stata coltivata con l’applicazione e la professionalità ma, considerata la giovane età, svela il talento vero. Maupas in questo ricorda ...