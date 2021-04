Verona, incidente frontale in borgo Roma: quattro feriti trasportati in ospedale (Di martedì 20 aprile 2021) (Visited 1 times, 22 visits today) Notizie Simili: incidente sull'autostrada A4: quattro i mezzi… Auto contro camion tra Isola della Scala e… Oppeano: sostegno alle famiglie e imprese ... Leggi su veronaoggi (Di martedì 20 aprile 2021) (Visited 1 times, 22 visits today) Notizie Simili:sull'autostrada A4:i mezzi… Auto contro camion tra Isola della Scala e… Oppeano: sostegno alle famiglie e imprese ...

Advertising

TgVerona : Incidente vicino al casello di Verona Est, code in tangenziale - primogiornale : È stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento la donna di 80 anni investita poco dopo le 18,… - Veronamobile : 16/04/2021 18:47: viabilità modificata a seguito di incidente in corso milano altezza supermercato Rossetto chiusur… - montorio_verona : Incidente in via Olmo - Heraldoverona : Il 15 aprile 1978, esattamente 43 anni fa, la squadra del Verona si salvò per miracolo in un pauroso incidente ferr… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona incidente Verona, incidente frontale in borgo Roma: quattro feriti trasportati in ospedale L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Polveriera Vecchia e via Aquileia a Verona. E' di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto questo pomeriggio a Verona. Dalle prime informazioni giunte dal personale del Suem 118, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, poco prima delle 18 di oggi, martedì 20 ...

Tragedia sul lago: morto a Malcesine un autista schiacciato dal suo autobus Sulle dinamiche dell'incidente stanno ancora indagando i Carabinieri , arrivati sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco di Bardolino e di Verona , intervenuti con un autogru. ...

Incidente sul raccordo, traffico in tilt a Verona Est L'Arena Incidente frontale in borgo Roma, quattro feriti trasportati in ospedale E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto questo pomeriggio a Verona. Dalle prime informazioni giunte dal personale del Suem 118, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, poco ...

Incidente frontale in via Aquila a Verona, quattro persone coinvolte Attorno alle 17.50 di oggi pomeriggio un incidente fronte ha coinvolto quattro persone in Borgo Roma, in via Aquila.

L'è avvenuto all'incrocio tra via Polveriera Vecchia e via Aquileia a. E' di quattro feriti il bilancio di unavvenuto questo pomeriggio a. Dalle prime informazioni giunte dal personale del Suem 118, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, poco prima delle 18 di oggi, martedì 20 ...Sulle dinamiche dell'stanno ancora indagando i Carabinieri , arrivati sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco di Bardolino e di, intervenuti con un autogru. ...E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto questo pomeriggio a Verona. Dalle prime informazioni giunte dal personale del Suem 118, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, poco ...Attorno alle 17.50 di oggi pomeriggio un incidente fronte ha coinvolto quattro persone in Borgo Roma, in via Aquila.