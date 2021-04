Valentina Persia inferocita con Fariba: la difesa dei Prelemi (Di martedì 20 aprile 2021) Valentina Persia sta esagerando? E’ quello che pensa un po’ tutto il popolo del web che segue con affetto L’isola dei famosi e che ultimamente sembra non tollerare alcuni atteggiamenti ed uscite poco carine della comica. Nella decima puntata del reality show, andata in onda proprio ieri sera lunedì 19 aprile, Valentina non ci ha visto più dalla rabbia accusando Fariba Tehrani e spendendo parole tutt’altro che carine. La mamma di Giulia Salemi negli ultimi giorni si è molto isolata e la Persia non è rimasta ferma a guardare, anzi. Le accuse sono partite quando Miryea Stabile ha scoperto che il gruppo ha parlato male di lei dandole della stupida. A riferire questo sarebbe stata proprio Fariba ma per i naufraghi le cose sarebbero andate diversamente. L’isola dei famosi, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 aprile 2021)sta esagerando? E’ quello che pensa un po’ tutto il popolo del web che segue con affetto L’isola dei famosi e che ultimamente sembra non tollerare alcuni atteggiamenti ed uscite poco carine della comica. Nella decima puntata del reality show, andata in onda proprio ieri sera lunedì 19 aprile,non ci ha visto più dalla rabbia accusandoTehrani e spendendo parole tutt’altro che carine. La mamma di Giulia Salemi negli ultimi giorni si è molto isolata e lanon è rimasta ferma a guardare, anzi. Le accuse sono partite quando Miryea Stabile ha scoperto che il gruppo ha parlato male di lei dandole della stupida. A riferire questo sarebbe stata proprioma per i naufraghi le cose sarebbero andate diversamente. L’isola dei famosi, ...

pierpaolo_e : RT @GiuseppeporroIt: Valentina Persia è un fiume in piena contro Fariba Tehrani: ecco cosa ne pensano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli #… - Mary79374836 : RT @indecisissimo: ma un fonico a caso potrebbe chiudere il microfono per sempre a valentina persia per il bene delle nostre orecchie e in… - BLABLABLA102948 : RT @GiuliaSalemi93: Non entro nel merito della questione... ma l'aggressività di questa Valentina Persia è tollerata ? ... #faribona #isola - Mestanaccount1 : RT @GiuseppeporroIt: Valentina Persia è un fiume in piena contro Fariba Tehrani: ecco cosa ne pensano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli #… - sofi01969475 : RT @GiuliaSalemi93: Non entro nel merito della questione... ma l'aggressività di questa Valentina Persia è tollerata ? ... #faribona #isola -