Udinese i convocati di Gotti per il Cagliari

(Di martedì 20 aprile 2021) Luca, tecnico dell’, ha diramato la lista dei 22per la gara di domani contro il. Out lo squalificato De Paul e i lungodegenti Deulofeu e Pussetto, ecco l’elenco completo: PORTIERI: Musso; Gasparini; Scuffet.DIFENSORI: Samir; Ouwejan; Bonifazi; Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao; De Maio; Zeegelaar.CENTROCAMPISTI: Makengo; Walace; Arslan; Micin; Pereyra.ATTACCANTI: Okaka; Braaf; Nestorovski; Llorente; Forestieri. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

