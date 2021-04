Teva chiude a Nerviano | 350 lavoratori a casa

(Di martedì 20 aprile 2021) Doccia fredda per i 350 dipendenti di, azienda farmaceutica - è la più grande produttrice di farmaci equivalenti al mondo - che nell'agosto 2016 aveva rilevato la proprietà di Actavis . I ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Teva chiude

IL GIORNO

... visto anche che meno di due anni fa, nel settembre del 2019, i medesimi vertici diavevano inaugurato una palestra a cielo aperto all'interno del parco della cava. L'intenzione di rimanere sul ...Bulciago (Lecco), 26 marzo 2021 " Lo stabilimento lecchese di Bulciago della farmaceuticaSicor. Lo hanno ribadito i manager dell'azienda israeliana agli assessori regionali lombardi a Formazione e Lavoro Melania Rizzoli e allo Sviluppo economico Guido Guidesi che hanno ...Doccia fredda per i 350 dipendenti di Teva, azienda farmaceutica che nell'agosto 2016 aveva rilevato la proprietà di Actavis. I vertici della multinazionale hanno comunicato oggi l'intenzione di chiud ...Una Pasqua relativamente buona, per i lavoratori di Sicor Teva. La multinazionale farmaceutica israeliana ha raggiunto l’altro giorno l’accordo con i sindacati per l’applica ...