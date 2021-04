Tabellone Atp 500 Barcellona 2021: Nadal guida il seeding, presenti Sinner, Musetti e Fognini (Di martedì 20 aprile 2021) Il Tabellone principale dell’Atp 500 di Barcellona 2021, evento che seguirà il Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo Rafa Nadal, al quale è intitolato il campo principale, guida il seeding, seguito dal greco Tsitsipas e dal russo Rublev. Quattro gli azzurri ai nastri di partenza, vale a dire Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Salvatore Caruso. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a Barcellona, aggiornati turno per turno. Tabellone ATP 500 Barcellona 2021 (1) Nadal bye (Q) Ivashka vs (Q) Griekspoor 6-3 6-1 Nishikori b. Pella 4-6 7-6(4) 6-2 (13) Garin bye (12) Khachanov bye Norrie b. Caruso 6-1 6-2 Herbert b. Nagal 7-5 ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Ilprincipale dell’Atp 500 di, evento che seguirà il Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo Rafa, al quale è intitolato il campo principale,il, seguito dal greco Tsitsipas e dal russo Rublev. Quattro gli azzurri ai nastri di partenza, vale a dire Jannik, Fabio, Lorenzoe Salvatore Caruso. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a, aggiornati turno per turno.ATP 500(1)bye (Q) Ivashka vs (Q) Griekspoor 6-3 6-1 Nishikori b. Pella 4-6 7-6(4) 6-2 (13) Garin bye (12) Khachanov bye Norrie b. Caruso 6-1 6-2 Herbert b. Nagal 7-5 ...

