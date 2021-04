Superlega, la rabbia di Bach: “La missione sociale dello sport è più importante del denaro” (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente del Cio (Comitato Olimpico Internazionale) Thomas Bach è intervenuto in occasione del Congresso UEFA, criticando in maniera indiretta la Superlega: “La pandemia ci ha insegnato che è necessaria più solidarietà, a partire dallo sport e dalle organizzazioni sportive. Tornare come prima è impossibile, ma un punto di partenza potrebbe essere seguire il modello sportivo europeo. E’ infatti basato sul merito e redistribuisce il denaro. Purtroppo oggigiorno questo modello è minacciato da un approccio che non ha come priorità la missione sociale dello sport bensì l’interesse economico. E’ grave, specialmente dopo il Covid-19 – ha proseguito Bach – che il ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente del Cio (Comitato Olimpico Internazionale) Thomasè intervenuto in occasione del Congresso UEFA, criticando in maniera indiretta la: “La pandemia ci ha insegnato che è necessaria più solidarietà, a partire dalloe dalle organizzazioniive. Tornare come prima è impossibile, ma un punto di partenza potrebbe essere seguire il moivo europeo. E’ infatti basato sul merito e redistribuisce il. Purtroppo oggigiorno questo moè minacciato da un approccio che non ha come priorità labensì l’interesse economico. E’ grave, specialmente dopo il Covid-19 – ha proseguito– che il ...

sportface2016 : #Superlega, la rabbia di #Bach: “La missione sociale dello sport è più importante del denaro” - ch24news : La rabbia dei tifosi dell' #AtleticodeMadrid alla decisione di aderire alla #SuperLega - faramir_73 : My two cents sulla #SuperLega: il richiamo alla retorica de 'il calcio è dei tifosi' e del 'lasciamo sognare i bamb… - tomasonidiego : @TeofiloSteven la verità è che stanno tutti schiumando di rabbia perchè club come Roma e Napoli che hanno diversi m… - infoitsport : Superlega, la rabbia dei tifosi di Milan e Inter: «Così si perde il romanticismo del calcio» -