Superlega, i giocatori del Liverpool salgono sul bus e il tifoso deluso dedica loro questa canzone (Di martedì 20 aprile 2021) La nascita della Super League europea con l'adesione di dodici club fondatori tra cui Chelsea, Barcellona, Juventus e Liverpool, ha provocato un vero e proprio terremoto nel calcio. Ecco un tifoso del Liverpool che suona Money Money Money degli Abba mentre la squadra sale sul bus. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

