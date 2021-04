Superlega | Guardiola | “Se sconfitta non conta non è sport”

(Di martedì 20 aprile 2021) Pepsi schiera contro il progetto dellaeuropea, al quale il suo club, il Manchester City, ha aderito. Alla vigilia del match di Premier League contro l’Aston Villa,riconosce di sentirsi “a disagio” a parlare della. “Non èquando il successo è garantito e non importa quando perdi. E’ difficile per noi perché non abbiamo tutte le informazioni. Posso solo parlare di ciò che sappiamo oggi. Sostengo il mio club, conosco le persone. Faccio parte di questa società, ma ho anche io la mia opinione e voglio avere informazioni chiare”, sottolinea, che sembra mandare un messaggio soprattutto al suo club. Il tecnico spiega di avere saputo della nascita del nuovo progetto solo poche ore prima dell’annuncio. “Io, Solskjaer, Klopp, Arteta, ...

: "Vorrei sapere perchè l'Ajax non è presente in" Il tecnico del Manchester City, inoltre, ha rivelato di aver scoperto della Superlega solo poche ora prima che ...Anche Pep non ha speso parole di elogio per la nuova Superlega Il Manchester City è tra i club fondatori della nuova Super League, ma il suo allenatore Pep non sarebbe tanto d'accordo. Il ...JP...chi ? La scorsa notte dormivo #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 20, 2021 14:58 - In conferenza stampa, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato della Superlega: ...