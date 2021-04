Spallanzani | 185 pazienti ricoverati | 34 in terapia intensiva

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma – “Ipositivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 185 (-3 rispetto a ieri). Di questi, 34(-3 rispetto a ieri) necessitano di”. E’ quanto si legge nell’odierno bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro’ di Roma. “Idimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 2.455”.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spallanzani 185

RomaDailyNews

Continua la diminuzione dell'incidenza di Covid in Italia, pari anuovi casi ogni 100mila ... Read More News: Ippolito, 'Nessun vaccino sicuro al 100%, ma senza centinaia di morti al ...Questa mattina (ndr: ieri per chi legge) allosi è svolto tutto regolarmente. Dopo la ... In tutto il Lazio, alla stessa ora, 1..282 dosi somministrate, 22.710 delle quali in una giornata.I casi di Covid nel mondo superano i 133 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 2,8 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...