Sinner-Gerasimov in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Jannik Sinner oggi se la vede con Egor Gerasimov al secondo turno dell'Atp 500 di Barcellona. L'altoatesino si rivede in campo sulla terra battuta dopo il ko subito contro Djokovic a Montecarlo. Di fronte ha colui che è stato capace di battere Tsonga al primo turno: si tratta di una sfida alla portata per l'azzurro. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, martedì 20 aprile, come quinto incontro sulla Pista Nadal a partire dalle ore 11.00 (dopo Bautista Agut-Andujar). SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell'evento e potrà offrire la diretta televisiva del match, con live streaming sul sito ufficiale dell'emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport ...

