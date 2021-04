Simulazione: subito fuori Juve, Milan e Inter. Che succede? L’Atalanta si gioca lo scudetto con l’eterno rivale: Lotito (Di martedì 20 aprile 2021) Sappiamo ormai tutti cosa sta succedendo a causa dell’annunciata nascita della Superlega, con il rischio per le 3 italiane implicate nella vicenda di vedersi escluse anche dalla Serie A in corso. Da una parte le dirigenze di Juventus, Milan e … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 20 aprile 2021) Sappiamo ormai tutti cosa stando a causa dell’annunciata nascita della Superlega, con il rischio per le 3 italiane implicate nella vicenda di vedersi escluse anche dalla Serie A in corso. Da una parte le dirigenze dintus,e …

Advertising

NinoAlb14 : #Cuadrado si è appena rotolato 4 volte per un tocco inesistente e l’arbitro lo ha ammonito per simulazione ( ovvia… - prohaska83 : @fire4wd Contro altre squadre, sai perfettamente che sarebbe stato subito ammonito per simulazione. - IPaolorinaldi : RT @FMCROfficial: Ecco 2 perle di #Maresca contro il Milan, ammonizione per simulazione di Leao con il Torino per un fallo clamoroso subito… - davide_del : UPDATE BITCOIN K60.500 HO CHIUSO IN SIMULAZIONE LO SHORT CON UN PICCOLO PROFITTO E SUBITO SONO ENTRATO LONG A MERCA… - PlayStationBit : #RiMSRacing si mostra in un primo video introduttivo. Ed è subito simulazione #PS4 #PS5 @NaconIT @racewardstudio -