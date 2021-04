Ranieri e Ferrero verso l’ok: vertice per il rinnovo nel fine settimana (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo qualche settimana di trattativa sembra che Ranieri e Ferrero siano propensi a continuare il progetto anche per il prossimo anno. Nel fine settimana i due si incontreranno per limare i dettagli del rinnovo per il tecnico. Ranieri e Ferrero, qual è la situazione? Tra Crotone e Sassuolo si terrà la riunione decisiva per il futuro del tecnico. Sul tavolo della trattativa ci saranno anche i futuri progetti per il club blucerchiato. Le parti infatti si sono avvicinate nelle ultime ore, come testimoniano anche le parole di Ranieri nel post gara di domenica. “Andiamo d’amore e d’accordo. Ho parlato prima a Ferrero, nulla di che. Se possibile resto alla Sampdoria perché sto bene, altrimenti andrò a Sky. Credo che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo qualchedi trattativa sembra chesiano propensi a continuare il progetto anche per il prossimo anno. Neli due si incontreranno per limare i dettagli delper il tecnico., qual è la situazione? Tra Crotone e Sassuolo si terrà la riunione decisiva per il futuro del tecnico. Sul tavolo della trattativa ci saranno anche i futuri progetti per il club blucerchiato. Le parti infatti si sono avvicinate nelle ultime ore, come testimoniano anche le parole dinel post gara di domenica. “Andiamo d’amore e d’accordo. Ho parlato prima a, nulla di che. Se possibile resto alla Sampdoria perché sto bene, altrimenti andrò a Sky. Credo che ...

Advertising

BombeDiVlad : ?? #Sampdoria, vicino l'incontro tra #Ferrero e #Ranieri ?? Il tecnico disponibile alla permanenza #LBDV… - sportli26181512 : Sampdoria, Ranieri incontra Ferrero tra giovedì e domenica: il nodo: Incontro atteso per i prossimi giorni: tra la… - it_samp : #Ranieri: questa sera il summit con #Ferrero. Il Viperetta vuole risparmiare 600.000 €, ecco i dettagli del rinnovo… - lubacicce : RT @NicoSchira: Operazione disgelo tra Massimo #Ferrero e Claudio #Ranieri: fissato un summit in settimana per discutere il rinnovo del con… - corsereporter : Dialogo tra Massimo Ferrero e Claudio #Ranieri: fissato un summit in settimana per discutere il rinnovo del contrat… -